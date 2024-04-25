Наразі конкретних рішень щодо можливого повернення чоловіків до України Польща та Литва не представили

Польща та Литва можуть запровадити заходи для повернення українців призовного віку на батьківщину. Про це повідомили міністри оборони країн.

Увечері 24 квітня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща готова допомоги Україні повернути військовозобов’язаних чоловіків. В інтерв’ю Polsat News Косіняк-Камиш заявив, що польські громадяни «обурюються»присутності українців у закладах.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», – заявив польський міністр оборони.

Косіняк-Камиш повідомив, що раніше Польща також пропонувала допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Міністр підкреслив, що українським чоловікам потрібно повернутися на батьківщину та «виконати свій громадянський обов’язок».

У четвер, 25 квітня, заяву Польщі прокоментував міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, заявивши, що країна також розглядає варіант про допомогу Україні з поверненням призовників. Водночас наразі Литва не може запропонувати конкретних кроків для реалізації цього плану.

«Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну – цього не буде. Але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож почекаймо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви», – повідомив литовський міністр, цитує Delfi.

Зазначимо, станом на 25 квітня ні Литва, ні Польща не оприлюднила можливі рішення щодо стимулювання українців повернутися додому.