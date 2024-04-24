Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш [Władysław Kosiniak-Kamysz] не відкидає можливої допомоги польської влади у поверненні в Україну чоловіків призовного віку. Однак наразі йдеться лише про тих чоловіків, яким не продовжать право перебування у Польщі.

В ефірі телеканалу Polsat у середу увечері, 24 квітня, віце-прем’єр-міністр – міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш прокоментував нововведення МЗС України, згідно з яким українським чоловікам віком 18-60 років призупинили надання консульських послуг.

«Я не дивуюся українській владі, що вона робить все, щоб забезпечити солдатів на фронт, бо потреба величезна», – сказав міністр оборони Польщі і додав, що його не дивують поляки, які обурені виглядом молодих українців призовного віку в готелях і кафе.

«Я думаю, що багато наших співвітчизників обурювалися і обурюються, коли бачать у кафе молодих українських хлопців і чують про те, скільки зусиль нам потрібно докласти, щоб допомогти Україні», – зазначив міністр оборони.

Косіняк-Камиш також висловив солідарність з тими українцями, які воюють на фронті і обурюються, що їхні співвітчизники виїжджають з країни, щоб уникнути призову. На думку міністра, таке обурення є виправданим.

«Це обов'язок кожного громадянина у цій країні, громадяни України мають обов'язки перед державою», – зазначив Владислав Косіняк-Камиш.

Польський урядовець також прокоментував можливу допомогу Польщі, яка стосується повернення українських чоловіків мобілізаційного віку до України.

«Ми давно говорили про те, що ми також в змозі допомогти українській стороні, щоб ті, хто має обов'язок військової служби, їхали в Україну», – додав він.

На питання про те, чи погодиться польська влада на можливе прохання України повернути тих громадян, чиє право на перебування в Польщі не буде продовжено, Косіняк-Камиш відповів: «Все можливо». Коли журналіст запитав міністра про те, у якій формі буде відбуватись повернення українців додому і чи буде це у формі депортації тих, хто нелегально перебуває у Польщі, то міністр відповів, що це залежить від України. Косіняк-Камиш зазначив, що будь-яка підтримка і допомога буде вираженням двосторонньої солідарності.

Як інформував ZAXID.NET, за наказом МЗС від 23 квітня українські чоловіки мобілізаційного віку не можуть більше отримати консульські послуги за кордоном. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це рішення «відновленням справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном».

Тепер чоловіки віком 18-60 років можуть оформити в українських консульствах лише документи для повернення в Україну. Як тлумачить українське МЗС, таке рішення є тимчасовим і ближче до 18 травня, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію, відомство обіцяє оприлюднити інструкції, які дозволять українцям знову користуватись консульськими послугами.