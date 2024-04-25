У Німеччині рішення України не надавати консульські послуги чоловікам назвали «суверенним рішенням»

Влада Німеччини не планує позбавляти українських чоловіків мобілізаційного віку статусу біженців. Про це заявив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль, якого цитує Deutsche Welle.

За словами німецького чиновника, тимчасова відмова України надавати українським чоловікам консульські послуги на це не вплине.

«Я впевнений в тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи про чоловіків», – сказав він.

Максиміліан Калль також назвав «суверенним рішенням України» рішення про тимчасове призупинення консульського обслуговування чоловіків призовного віку за кордоном.

До слова, станом на кінець 2023 року в Німеччині зареєстровано 1,132 мільйона громадян України, які прибули через війну.

Нагадаємо, що з 23 квітня для українців призовного віку, що перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності законом про мобілізацію (18 травня), після цього консульські послуги можна буде отримати, оновивши дані в ТЦК.

Зауважимо, що резонансне рішення вже прокоментували в Польщі. Тамтешній міністр оборони Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорта не зможуть залишатися на польській території.