У Франції над базою ВМС з атомними субмаринами пролетіли п'ять дронів

Морські піхотинці Військово-морських сил Франції [Marine national] відкрили вогонь по дронах, які помітили над базою Іль-Лонг, де розміщенні атомні субмарини. Про це повідомила французька щоденна газета Le Figaro.

Вказується, що п’ятеро дронів над базою ВМС Іль-Лонг помітили 4 грудня близько 19:30. Батальйон морської піхоти, відповідальний за захист бази, відкрив вогонь по дронах, здійснивши кілька пострілів. Проте журналісти не уточнюють, чи вдалося французьким морпіхам збити безпілотники.

Правоохоронці розпочали розслідування для встановлення походження безпілотників. За словами речника Приморської префектури командира Гійома Ле Расля, військова база не зазнала ушкодження внаслідок прольотів дронів. На його думку, запуск дронів був «спрямований на тривогу громадськості».

Зауважимо, що на території бази ВМС Іль-Лонг розташовані чотири атомні субмарини французьких ядерних сил стримування, оснащені балістичними ракетами. Щонайменше один з цих човнів постійно перебуває в морі для забезпечення ядерного стримування.

Нагадаємо, 22 листопада міноборони Нідерландів повідомила, що військові вперше відкрили вогонь по дронах, що літали над військовою авіабазою Волкел. Там розміщена база зберігання ядерних авіабомб B61, а також дислокується підрозділ бойового забезпечення зі складу 3-ї повітряної армії США.

Додамо, що починаючи з вересня у європейських країнах почали фіксувати польоти невстановлених дронів. БпЛА фіксували над критично важливими та військовими об’єктами, зокрема над місцями зберігання ядерної зброї. БпЛА фіксували у Литві, Фінляндії, Данії, Нідерландах та Бельгії. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен припустив, що безпілотники могли запустити росіяни.