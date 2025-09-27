Над чотирма європейськими країнами помітили невідомі дрони

Данія, Литва, Швеція та Фінляндія зафіксували у своїх повітряних просторах польоти невідомих дронів. Зокрема, безпілотники були помічені над територіями військових об’єктів. Про це повідомили ЗМІ країн.

Шведський мовник SVT повідомив, що в ніч на п’ятницю, 26 вересня, над архіпелагом Карлскруна місцеві жителі помітили невідомі дрони. За кілька кілометрів від місця фіксації безпілотників розташована військово-морської бази Швеції. За даними поліції, над архіпелагом пролетіли два дрони, однак правоохоронці нарахі не встановили особи людей, які їх запустили.

За даними литовського мовника LRT, 26 вересня Служба безпеки зафіксувала три прольоти дронів біля аеропорту Вільнюса. Через це чотири рейси вилетіли із запізненням, ще три рейси – приземлилися з запізненням.

У Данії в ніч на суботу, 27 вересня, польоти невстановлених дронів зафіксували у кількох різних локаціях. Зокрема, біля об’єктів Збройних сил та авіабази Каруп. Як повідомляє данський мовник DR, два невідомі безпілотники помітили біля огорожі, а також безпосередньо над територією авіабази.

Крім того, минулими вихідними невідомий дрон зафіксували над електростанцією Валаяскоскі в місті Рованіемі, що в Фінляндії. Безпілотник помітив місцевий житель та сповістив про це поліцію. Зазначається, що з серпня 2025 року у Фінляндії заборонили запускати безпілотники над територіями електростанцій. Особу порушника наразі встановити не вдалось.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 23 вересня, аеропорти Норвегії та Данії призупиняли роботу через виявлення невідомих безпілотників.