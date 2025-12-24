Львівський хор підготував окремий репертуар скорботних колядок

У четвер, 25 грудня, на полі почесних поховань на Личаківському кладовищі та на новому місці поховань захисників на вул. Пасічній відбудеться Скорботна коляда. Коляда розпочнеться о 13:00. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Скорботну коляду виконуватиме львівський хор «Гомін» Львівського органного залу. У пам’ять про загиблих захисників України львівський хор підготував окремий репертуар. Розпочнеться коляда о 13:00 на полі почесних поховань 76, далі о 13:20 – на полі почесних поховань 67. О 13:40 лунатиме коляда на полі почесних поховань 86а та завершуватиметься о 14:20 на новому місці поховань на вул. Пасічній.

«Скорботна коляда – це момент вшанування пам’яті тих Захисників і Захисниць, які вже ніколи не сядуть з нами за різдвяний стіл, але віддали своє життя, щоб їхні родини та всі українці могли святкувати Різдво Христове в незалежній Україні. Ця коляда також має величезне значення для родин, допомагаючи їм прожити біль втрати та відчути підтримку спільноти», – розповіла Марта Бешлей, керівниця управління культури ЛМР.

Скорботна коляда – це різновид українських колядок, які мають трагічний або сумний зміст. Вони виникли як реакція на певні історичні події, трагедії, або втрати, що торкнулися народу чи окремих родин. На відміну від традиційних колядок, які зазвичай звеличують народження Ісуса Христа і несуть радісні, піднесені мотиви, скорботні коляди наповнені болем, журбою та роздумами про втрати і долю людей. Такі коляди є частиною народної традиції і відображають здатність українського фольклору інтегрувати духовність і історичну пам'ять.