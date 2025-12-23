Популярні українські традиційні колядки

Однією з найкрасивіших традицій святкування Різдва в Україні є спільний спів колядок. Зазвичай ці пісні виконують групи дітей, які ходять від оселі до оселі, вітають людей зі святом і отримують за це невелику винагороду. Але колядки можна співати й у сімейному колі, створюючи затишну атмосферу вдома. Про одні з найпопулярніших колядок пише Oboz.ua.

Серед найпопулярніших українських «колядок» є:

«Нова радість стала»:

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

«Спи, Ісусе, спи…»

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісоньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа, що лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!

«Добрий вечір тобі, пане господарю»

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

«Сумний Святий вечір»

Сумний Святий вечір в сорок шестім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

Сіли до вечері мати з діточками,

Замість мали вечеряти та й облилися сльозами.

Мати гірко плаче, а діти питають:

– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?

– Тато на чужині, в далекім Сибіру,

Споминають Святий вечір в нашій славній Україні.

Споминають Святий вечір і усю родину,

Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.

«Бог предвічний народився»

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.

«Небо і земля нині торжествують»

Небо і земля нині торжествують,

Ангели, люди весело празднують.

Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

«Чудо, чудо!» повідають.

«Бог ся рождає»

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!