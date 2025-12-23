«Нова радість стала, яка не бувала»: які традиційні колядки співати на Різдво
Однією з найкрасивіших традицій святкування Різдва в Україні є спільний спів колядок. Зазвичай ці пісні виконують групи дітей, які ходять від оселі до оселі, вітають людей зі святом і отримують за це невелику винагороду. Але колядки можна співати й у сімейному колі, створюючи затишну атмосферу вдома. Про одні з найпопулярніших колядок пише Oboz.ua.
Серед найпопулярніших українських «колядок» є:
«Нова радість стала»:
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
«Спи, Ісусе, спи…»
Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!
Я Тебе му колисати,
Пісоньками присипляти:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Лелійко, спи, головку склони.
Ту на рученьки Марії,
Бач Вона Тебе леліє:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!
Йосифа, що лиш не видати,
Несе хлібця Тобі дати:
Люлі, серденько, люлі!
«Добрий вечір тобі, пане господарю»
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
«Сумний Святий вечір»
Сумний Святий вечір в сорок шестім році:
По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.
Сіли до вечері мати з діточками,
Замість мали вечеряти та й облилися сльозами.
Мати гірко плаче, а діти питають:
– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?
– Тато на чужині, в далекім Сибіру,
Споминають Святий вечір в нашій славній Україні.
Споминають Святий вечір і усю родину,
Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.
«Бог предвічний народився»
Бог предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився.
В Вифлеємі народився,
Месія, Христос наш,
І пан наш, для всіх нас,
Нам народився.
Ознаймив це Ангел Божий
Наперед пастирям,
А потім звіздарям
І земним звірям.
Діва Сина як породила,
Звізда ста, де Христа
Невіста Пречиста
Сина зродила.
Тріє царі несуть дари
До Вифлеєм-міста,
Де Діва Пречиста
Сина повила.
«Небо і земля нині торжествують»
Небо і земля нині торжествують,
Ангели, люди весело празднують.
Приспів:
Христос родився, Бог воплотився,
Ангели співають, Царіє витають,
Поклін віддають, пастиріє грають,
«Чудо, чудо!» повідають.
«Бог ся рождає»
Бог ся рождає, хто ж Го може знати!
Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться,
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоти Бога бачуть,
Марія Му Мати прекрасно співає,
І хор Ангельський їй допомагає!