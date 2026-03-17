Ввечері 16 березня на вулиці Богдана Хмельницького виникла пожежа в автобусі

Причиною вибуху та займання автобуса біля Галицького перехрестя ввечері 16 березня стало падіння високовольтного кабелю. Про це повідомила Львівська міськрада з посиланням на газовиків.

«Як повідомили газовики, увечері через падіння високовольтного кабелю та потрапляння напруги в газову мережу сталося займання обладнання. Унаслідок цього також загорівся автобус, який був припаркований поруч. Він не є громадським транспортом Львова і стояв там вже тривалий час», – вказано у повідомленні ЛМР.

Через вчорашній вибух у районі Галицького перехрестя можливі перебої з газопостачанням. Станом на ранок 17 березня без газу залишаються село Малехів, вул. Володимира Великого у Дублянах та частково вул. Богдана Хмельницького у Львові.

Оновлено: Львівська філія «Газмережі» заявила, що інформація про відключення газопостачання через пожежу на газорозподільному пункті у Львові не відповідає дійсності та є результатом некоректного трактування обставин.

У повідомленні вказано, що відбувся обрив високовольтної лінії, яка потрапила на один із газопроводів. Проте ніякого загоряння не було.

Аби запобігти аварійній ситуації, працівники Львівської філії «Газмережі» тимчасово припинили газопостачання на частину населеного пункту Дубляни та Малехів. Роботи мають завершитись до 15:00, після цього подачу газу буде відновлено.