До вчителів вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал

Після обрання нової директорки школи №22 у Тернополі вчителі цього закладу вийшли на протест під стінами міськради. За результатами конкурсу перемогла кандидатка Юлія Плюсквік-Баран. Вона працює в школі п’ять років, є вчителькою української мови другої категорії. Її опонентом був вчитель з історії Богдан Гринюка. Освітянин має 13 років педагогічного досвіду, вищу професійну категорію, а також звання доктора філософії. Обидвоє кандидатів предствляли свої програми розвитку школи та здавали тести.

Близько 60 вчителів школи №22 зібралися біля міськради в понеділок, 15 червня. Вранці цього ж дня відбувся остаточний відбір кандидатури на посаду директора. За результатами презентації та тестування комісія з управління освіти та науки Тернопільської міськради віддала перевагу Юлії Плюсквік-Баран.

Водночас близько 90 працівників навчального закладу заявили про порушення процедури. Окрім того, вони також направили запит у Національне агентство з питань запобігання корупції, оскільки в кандидатки у цій же школі вчителями працюють мати та чоловік.

«У відповіді на наш запит у НАЗК зазначили, що це потенційний конфлікт інтересів. Ми також були присутні й під час роботи комісії, коли кандидати представляли свої плани розвитку закладу та здавали тестування. Ми хотіли почути, як вони бачать майбутнє школи. Презентація Юлії Тарасівни була сформована лише на чинних здобутках школи – це басейн, аматорський театр “Дивосвіт”. Ми все це вже маємо і розвиваємо. Нічого нового не було. А тестування вона здала за 7 хвилин. По-шкільному це називається просто – списала. Вочевидь, їй дали вже готові відповіді», – зазначила у коментарі ZAXID.NET заступниця директора з виховної роботи Людмила Дмитрущак.

Після презентацій концепцій розвитку школи, присутні педагоги висловили свою думку щодо Юлії Плюсквік-Баран.

«У кандидатки – порушення за порушеннями. І це почалося з подачі документів. Нам прийшла відповідь від Національної комісії зі стандартів державної мови. Там зазначено, коли саме Юлія Тарасівна здавала тести. Це було не тоді, коли ми її відпускали, а коли вона брала лікарняний. Ми її уроки у школі заміняли, а вона їздила здавати тести. Це по-вашому доброчесність? Це така директорка має нами керувати?», – зазначила Людмила Дмитрущак.

Під час зустрічі ще одна вчителька зі школи №22 розповіла, що через цю ситуацію атмосфера в колективі – напружена, а працівники не розуміють, що буде відбуватися далі. Окрім цього, на комісії підняли питання досвіду роботи та професійності кандидатів.

«Кандидатка Юлія офіційно працює в школі 7 років, два з яких вона перебувала в декреті. Інший кандидат має 13 років вчителювання. Юлія Плюсквік-Баран має другу категорію, а в Богдана Гринюки є звання доктора філософії. Він також є кандидатом історичних наук і має вищу професійну категорію, звання “старший вчитель”. Він заснував і відповідає за дві секції Малої академії наук у школі», – розповіла Людмила Дмитрущак.

За її словами, конкурс на посаду директора проходив нечесно, що й стало причиною скандалу. Педагогічний колектив до останнього не знав, скільки буде кандидатів і ким вони є. Коли ж повідомили прізвища претендентів, то 90 зі 103 працівників підтримали Богдана Гринюку.

Що кажуть кандидати?

Богдан Гринюка та Юлія Плюсквік-Баран у коментарі «Суспільне.Тернопіль» раніше коментували ситуацію довкола конкурсу на посаду директора.

«Все повинні вирішувати, згідно із законодавством. Особливо потрібно взяти до уваги думку колективу, оскільки він розуміє, що директор буде управляти не тільки в кабінеті, але й повинен бути гарним менеджером, господарником. Окрім того, це людина, яка повинна спілкуватися з громадськістю, насамперед з батьками, та пояснювати свої рішення. Тут потрібно було підійти з розумінням, запитати в колективу. Але зустріч з колективом відтягували в часі», – розповів Богдан Гринюка.

Водночас Юлія Плюсквік-Баран зазначила, що ситуація в колективі не вплине на роботу школи.

«Кожна людина має право на свою думку. Я, якщо вдасться стати директоркою, планую до них ставитися як до професіоналів. Підсилювати їхні сильні сторони та формувати сильну команду. А конфлікти – це явище тимчасове. Вважаю, що конфлікт може стати новою точкою зростання для нашого колективу», – відповіла вона.

Міський голова вийшов до учасників протесту та пообіцяв розв’язати це питання упродовж кількох днів. Також до врегулювання конфлікту він залучив начальницю управління освіти Ольгу Похиляк.

Додамо, що школа №22 розташована на бульварі Симона Петлюри на Сонячному масиві. Тут навчається близько 1000 учнів. Упродовж 36 років директором школи був Олег Климчук. 1 липня його контракт завершується, тож управління освіти і науки міської ради оголосило конкурс на посаду керівника закладу.