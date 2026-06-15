Кінцева трамвая №2 зараз є на межі Личаківської і Пасічної

У Львові розпочинають проєктувати нову дорогу та продовження трамвая на вулиці Личаківській. Про це у понеділок, 15 червня, повідомило ЛКП «Львівавтодор».

Підприємство уклало тристоронні договори на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення експертиз щодо будівництва нової вулиці між вул. Личаківською та вул. Тракт Глинянський, а також щодо продовження трамвайної колії від кінцевої зупинки трамвая №2 на вул. Пасічній до майбутньої новозбудованої вулиці.

«Львівавтодор» є замовником розробки проєктної документації та проведення експертизи щодо двох інфраструктурних рішень:

нове будівництво вулиці Проєктована 2 (від вулиці Личаківської до вулиці Тракт Глинянський) у м. Львові; Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

реконструкція вулиці Личаківської з будівництвом трамвайної колії (від вулиці Пасічної до вулиці Проєктованої 2).

Концепцію та проєктно-кошторисну документацію на об’єкти розроблятиме Інститут просторового розвитку. Проєктні роботи фінансуватимуть інвестори – ТзОВ «Глобал Будсервіс» та ТзОВ «Фірма “Фідекс”», які планують зводити багатофункціональний комплекс між вул. Личаківською та Трактом Глинянським.

«Важливо, щоб розвиток нових територій відбувався одночасно з розвитком транспортної інфраструктури. Будівництво нової дороги покращить транспортні зв’язки між Личаківською і Трактом Глинянським, а продовження трамвая дозволить забезпечити швидке та комфортне сполучення з центром міста», – наголосив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

На зазначеній ділянці відбулася виїзна нарада, на якій обговорили загальне бачення концепції реалізації проєктів та скоординували подальші кроки.