Червоним кольором позначені приблизні межі детального плану

Наприкінці вул. Личаківської планують збудувати багатофункційний квартал, облаштувати транспортний хаб і продовжити кінцеву зупинку трамвая №2. Про це йдеться в проєкті змін до детального плану території в районі вул. Долішньої, Колумба, Личаківської, Яловець, Голубця, Ярової, Запольської і Пасічної.

Проєкт ДПТ охоплює 12,85 га. У 2023 році з проханням внести відповідні зміни у детальний план звернулося ТзОВ «Спецконтракт», що має на вул. Личаківській, 227 приватизоване майно – гаражі та нежитлове приміщення. У 2024 році компанія звернулась до міськради за розробкою документів на землю під будівництво багатоквартирного житлового будинку з торгово-розважальною інфраструктурою.

Як вказано в проєкті детального плану, загальну територію пропонують розділити на три умовні квартали. Територія внесення змін позначена як квартал №3 та стосується автотранспортного підприємства та територій навколо нього.

Тут планують побудувати квартал із житловими будинками, багатофункційними комплексами, паркінгами на понад тисячу місць. Поверховість нового будівництва коливається від 5 до 10 поверхів. Комплекс доповнять новим корпусом школи №63, дитсадком на 50 місць та відпочинковою зоною зі штучною водоймою і громадським простором.

Крім цього, навпроти вул. Букової, на місці автостоянки, заплановане будівництво транспортно-пересадкового вузла з автостанцією і багаторівневим паркінгом. Поруч на длілянці, де зараз розташовані автомийка і шиномонтаж, планують продовжити кінцеву зупинку трамвая №2 із розворотним кільцем. Таким чином маршрут трамвая №2 продовжать на близько 850 м. Водночас нинішнє кільце на перехресті вул. Личаківська – Пасічна також залишиться. Між житловими кварталами №2 і №3 прокладуть пішохідну вулицю. На вул. Личаківській та Тракт Глинянський прокладуть велодоріжки, також ці вулиці зʼєднають новим проїздом.

Реалізувати плани очікують упродовж 10 років кількома чергами. Насамперед будуватимуть житлові квартали та комерцію, а в другу чергу – трамвайну зупинку та транспортно-пересадковий вузол.

Громадське обговорення проєкту ДПТ відбудеться 19 вересня о 16:00 у Першій Львівській медіатеції, що на вул. Мулярській, 2а.

Додамо, що ТзОВ «Спецконтракт» зареєстроване у 2002 році у Мостиськах і займається орендою нерухомості. Компанія належить киянину Роману Паку.