Червоним кольором позначені межі детального плану

Депутати Львівської міської ради на засіданні в четвер, 28 листопада, погодили зміни до детального плану території в районі вул. Долішньої, Колумба, Личаківської, Яловець, Голубця, Ярової, Запольської і Пасічної. Ці зміни передбачають будівництво багатофункційного кварталу, облаштування транспортного хабу і перенесення кінцевої зупинки трамвая №2.

Проєкт ДПТ охоплює 12,85 га. Майно на цій території приватизоване ТзОВ «Спецконтракт», яке й звернулося до ЛМР із проханням розробити детальний план.

Згідно з затвердженим ДПТ, територію пропонують розділити на три квартали. Територія внесення змін позначена як квартал №3 та стосується автотранспортного підприємства та територій навколо нього. Тут планують побудувати квартал із житловими будинками, багатофункційними комплексами на 5-10 поверхів з паркінгами на понад тисячу місць.Комплекс доповнять новим корпусом школи №63, дитсадком на 50 місць та відпочинковою зоною зі штучною водоймою і громадським простором.

Навпроти вул. Букової, на місці автостоянки, заплановане будівництво транспортно-пересадкового вузла з автостанцією і багаторівневим паркінгом. Поруч на на місці автомийки і шиномонтау планують продовжити кінцеву зупинку трамвая №2 із розворотним кільцем. Таким чином маршрут трамвая №2 продовжать на близько 850 м. Водночас нинішнє кільце на перехресті вул. Личаківська – Пасічна також залишиться.

Реалізувати плани очікують упродовж 10 років кількома чергами. Насамперед будуватимуть житлові квартали та комерцію, а в другу чергу – трамвайну зупинку та транспортно-пересадковий вузол.

Додамо, що ТзОВ «Спецконтракт» зареєстроване у 2002 році у Мостиськах і займається орендою нерухомості. Компанія належить киянину Роману Паку.