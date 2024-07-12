Йдеться про забудову Львівського заводу будівельних виробів

На місці Львівського заводу будівельних виробів збудують масштабний багатофункційний комплекс із офісами, відпочинковими зонами і дитсадком. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 12 липня. Раніше члени виконкому просили забудовника доопрацювати проєкт та погодити з мешканцями району.

Йдеться про нове будівництво вул. Персенківка, 2 на території Львівського заводу будівельних виробів, поблизу колишнього Львівського автобусного заводу. Закинуті виробничі будівлі планують знести, натомість тут збудують масштабний багатофункційний комплекс на 477 помешкань із готелями та дворівневим паркінгом на 750 автомобілів. Як розповів на засіданні виконкому 12 липня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, цей паркінг працюватиме як перехоплювальний, де зможуть паркуватися всі охочі, а не лише мешканці комплексу.

Червоним позначена територія, де планують збудувати багатофункційний комплекс

«Тут планується сформувати багатофункційний комплекс, складовими якого є офіси, будівлі обслуговування населення і апартаменти. Із розрахунку на те, що поруч планується будівництво офісів і відновлення промисловості, для працівників і його обслуговування і передбачений такий змішаний обєкт. Сформовані громадські простори, міжквартальні вулиці і площі», – зазначив Антон Коломєйцев.

На розі вул. Персенківки та Стрийської планують збудувати 18-поверхову будівлю, висота решти комплексу буде варіюватися від 6 до 7 поверхів. У комплексі також розмістять дитсадок на 50 місць.

«Ми отримали від забудовника гарантійний лист, згідно з яким підприємці планують забезпечити наявність медичних, освітніх, культурних, спортивних та соціально-побутових функцій, якими зможуть користуватися й мешканці прилеглих будинків», – додав Антон Коломєйцев.

Крім цього, забудовник пообіцяв долучитися до фінансування покращення інфраструктури в цьому районі та в межах Львова загалом.

Додамо, що у вересні 2022 року за зверненням Львівського заводу будівельних виробів депутати Львівської міськради погодили детальний план території в районі вул. Стрийської, Луганської та Персенківки, що охоплює близько 20,6 га. ДПТ передбачав будівництво на місці колишнього заводу кількох готелів, офісного центру, а також багатофункційного комплексу із супермаркетом, магазинами та закладами харчування.

У лютому 2024 року депутати ЛМР віддали заводу дві ділянки на 2,8 га в оренду на 10 років під відповідне будівництво багатофункціонального комплексу з апарт-готелем та відкритими автостоянками, а також офісних і громадських будівель.

На початку червня ТзОВ «Львівський завод будівельних виробів» та ТзОВ «Смарт Про Буд» звернулися до ЛМР за містобудівними умовами та обмеженнями. Тоді виконком рекомендував відкласти видачу МУО, виїхати на місце та оцінити вплив такого масштабного будівництва на район.

ТзДВ «Львівський завод будівельних виробів» зареєстроване у 2001 році. Найбільшу частку в компанії має львів’янин Микола Паньків. Ще дві невеликі частки належать львів’янам Роману Сисі та Тетяні Марків. Микола Паньків у 2010-2020 роках двічі був депутатом Миколаївської районної ради.