Новий квартал розбудують на території закинутих теплиць і складів

Навпроти «Арени Львів» збудують новий багатофункційний квартал із квартирами, офісами, дитсадком і школою, яку після будівництва передадуть у комунальну власність. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 12 липня.

Йдеться про забудову ділянки, обмеженої вул. Стрийською, Карла Мікльоша та просп. Вернадського. Зараз на цій території розташовані гаражі, склади та теплиця, що належать ТзОВ «Арена Хол» та ТОВ «Лендбуд Арена».

У липні 2023 року за зверненням власників майна депутати Львівської міськради дозволили внести зміни в затверджений детальний план, які передбачали розбудову нового кварталу. У лютому 2024 року депутати передали ТзОВ «Арена Хол» та ТОВ «Лендбуд Арена» ділянку площею 3,95 га в оренду на 5 років під відповідну забудову.

На засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 12 липня головний архітектор міста Антон Коломєйцев розповів, що на місці закинутих будівель сформують новий комплекс на три квартили загальною висотою 6-11 поверхів із домінантами на кутах кварталів зі сторони вул. Карла Мікльоша. Будівлі школи і дитсадка запроєктовані як триповерхові.

Візуалізація забудовника

«У середині кварталу запроєктована школа площею 6000 м2 на 650 учнів. Забудовник надав нам гарантійний лист, за яким будівництво школи буде відбуватися паралельно з житлом, а після завершення будівництва навчальний заклад передадуть у власність громади», – повідомив Антон Коломєйцев.

За його словами, школа зможе покривати не лише потреби цього комплексу, а й сусідніх. Крім цього, на території кварталу облаштують громадські простори та відпочинкові майданчики, аби мінімізувати переміщення мешканців і працівників у центральну частину міста.

Загалом комплекс розрахований на 800 квартир, 400 апартаментів, 8200 м2 офісних площ та 1200 місць у підземному паркінгу.

ТзОВ «Арена Хол» зареєстроване у 2021 році та займається будівництвом. Бенефіціаром компанії вказаний львівський підприємець Ростислав Заремба. У 2018 році інша його компанія отримала дозвіл на будівництво житлового комплексу біля стадіону «Арена Львів».

ТзОВ «Лендбуд Арена» також зареєстрована у 2021 році. Власником компанії є львів’янин Олександр Семенко.

Нагадаємо, ще 30 листопада 2021 року депутати Львівської міської ради проголосували за надання ТзОВ «Арена Холл» та ТзОВ «Лендбуд Арена» дозволу на виготовлення документації для отримання земельної ділянки на вул. Стрийській, 129 площею 3,95 га для будівництва «будівель змішаного використання з житлом на верхніх поверхах». Після засідання сесії міський голова Андрій Садовий наклав на цю ухвалу вето, оскільки мешканці сусідніх будинків звернулись до міськради з проханням не погоджувати нове житлове будівництво у районі, посилаючись на відсутність інфраструктури, зокрема школи та дитсадка.