Компанія «Арена Холл» планувала збудувати житловий комлпекс неподалік стадіону «Арена Львів»

Львівська мерія вирішила не погоджувати нову житлову забудову у мікрорайоні біля стадіону «Арена Львів» через відсутність місць у школі та дитячих садках. Міський голова Львова наклав вето на ухвалу, що стосувалась будівництва житлового комплексу на вул. Стрийській неподалік стадіону. Проти нових житлових будинків виступили і мешканці цього мікрорайону, вимагаючи розвитку інфраструктури. Ймовірно, цю ділянку виставлять на продаж через онлайн-аукціон.

Ще 30 листопада 2021 року депутати Львівської міської ради проголосували за надання ТзОВ «Арена Холл» та ТзОВ «Лендбуд Арена» дозволу на виготовлення документації для отримання земельної ділянки на вул. Стрийській, 129. В документах вказано, що на земельній ділянці площею 3,95 га в районі стадіону «Арена Львів» та іподрому планують збудувати «будівлі змішаного використання з житловими одиницями у верхніх поверхах». Після засідання сесії міський голова Андрій Садовий наклав вето на цю увалу і вдруге її на засідання сесії не виносили.

Водночас у грудні до міської ради звернулось ОСББ «Стрийська 115Г». Мешканці висловили побоювання, що ухвалу про будівництво багатоквартирних будинків біля автовокзалу можуть знову винести на сесію ЛМР. Мешканці виступи проти нового житлового будівництва у їхньому мікрорайоні, посилаючись на відсутність інфраструктури, зокрема школи та дитсадка.

«В нашому мікрорайоні відсутня громадська інфраструктура, є потреба в будівництві, в першу чергу, садочку та школи на 500-600 школярів. Тільки після створення комфортного середовища для мешканців, розвитку соціальної, транспортної та громадської інфраструктури на вул. Стрийській у Львові та мікрорайону, а саме садочку та школи, можна погоджувати будівництво нового багатоквартирного будинку», – вказано у листі мешканців до мерії, який є у розпорядженні ZAXID.NET.

Житловий комплекс планували збудувати на вул. Стрийській, 129

Заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач розповів ZAXID.NET, що наразі мерія також не має наміру погоджувати будівництво житлового комплексу на вул. Стрийській саме через відсутність школи та садочку.

«Аргументація міського голови полягає в тому, що перш ніж починати якісь містобудівні проекти, треба зрозуміти, яка у нас ситуація з соціальною інфраструктурою. Якщо говорити про цей мікрорайон, там є питання щодо школи, бо існуюча заповнена. Стосовно садочків теж стоїть питання, що потрібно їх розвивати – зараз один такий проект ми будемо вже реалізовувати спільно з бізнесом. І якщо підприємці надалі будуть ініціювати проекти будівництва багатоквартирного житла, то на наше переконання, вони повинні взяти на себе левову частину витрат з будівництва школи», – каже Любомир Зубач.

За його словами, детальний план цієї території передбачає облаштування тут зони ділової активності з офісами і громадськими будівлями.

«Це є зона Г-2, і одного боку, ця зона допускає житлове будівництво у верхніх поверхах, але це не означає, що замість громадської забудови має бути житлова», – переконаний Любомир Зубач.

У зауваженнях міського голови Андрія Садового до ухвали вказано, що значна частина ділянки, яку планувала отримати «Арена Холл», є вільною від забудови. Тому, на його думку, доцільніше продати цю території на земельному аукціоні.

За даними YouControl, одноосібним власником ТзОВ «Арена Холл» є львівський підприємець Ростислав Заремба. У 2018 році інші його компанія отримала містобудівні умови і обмеження на будівництво житлового комплексу біля стадіону «Арена Львів». А власником ТзОВ «Лендбуд Арена» є львів’янин Олександр Семенко.