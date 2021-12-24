Будівлю колишнього заводу «Львівприлад» на вул. Сахарова, 39 ревіталізують і облаштують там квартири, офіси і магазини

Адміністративний корпус колишнього заводу «Львівприлад» на вул. Сахарова реконструюють під житловий комплекс з офісами і магазинами. Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 24 грудня змінив містобудівну документацію для забудовника.

У червні 2018 року виконавчий комітет Львівської міської ради погодив містобудівні умови і обмеження на реконструкцію корпусу «Львівприладу» на вул. Сахарова, 39 під адміністративно-виробничий комплекс. Проте впродовж трьох років після того реконструкція так і не почалася.

Земельна ділянка площею 0,2 га під цією будівлею перебуває у приватній власності ТзОВ «Ламінат Сервіс». У вересні 2021 року депутати Львівської міської ради змінили цільове призначення цієї землі. Згідно з планом зонування Франківського району, ця ділянка перебуває у зоні Г-2 (зона центру ділової та громадської діяльності), де допускається будівництво житлових приміщень на верхніх поверхах будинків.

До корпусу «Львівприладу» добудують кілька житлових поверхів

На засіданні 24 грудня виконком Львівської міськради вніс зміни у містобудівні умови і обмеження і дозволив реконструкцію будівлі на вул. Сахарова під житловий комплекс на 37 квартир. При цьому квартири передбачені на верхніх поверхах будівлі, а на перших поверхах будуть офіси та магазини. Тут також передбачений підземний паркінг на 71 місце.

Під час розгляду цього питання головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зазначив, що забудовник збереже існуючі офіси та конференц-зал у будівлі. А міський голова Андрій Садовий дав доручення пропрацювати із забудовником питання щодо велосипедної інфраструктури на вул. Сахарова.

Нинішній вигляд будинку на вул. Сахарова, 39

За даними YouControl, компанія «Ламінат Сервіс» належить бізнесмену Віталію Креховецькому, а засновником компанії є британська «Компанія Іімей Інвестментс Лімітед». На засіданні виконкому міський голова Андрій Садовий озвучив прізвище депутата міськради Назарія Бербеки як власника майбутнього житлового комплексу.

Додамо, що на місці інших корпусів заводу «Львівприлад» уже збудували бізнес-кампус інноваційного парку LvivTech.City. Решта території колишнього заводу планують забудувати житлом. Власником проекту LvivTech.City є відомий київський девелопер Василь Хмельницький.