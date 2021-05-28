Житловий комлпекс буде складатись з шести будинків на 6-14 поверхів

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 28 травня погодив містобудівні умови і обмеження на будівництво житлового комплексу на території колишнього заводу «Львівприлад» біля Стрийського парку. Житловий комплекс стане частиною величезного кварталу.

Житловий комплекс загальною площею 65 тис. м2 складатиметься з шести будинків на 6-14 поверхів. У проекті будівництва передбачені підземні паркінги на майже 300 місць, а у дворі житлового комплексу буде громадський простір.

Житловий комплекс збудують на вулиці Стрийській, 48

На сайті LvivTech.Сity вказано, що будівництво звершать до кінця 2025 року.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що на території колишнього заводу «Львівприлад» на вулиці Стрийській, 48 між вул. Сахарова та Академією сухопутних військ побудують новий житлово-офісний квартал. Забудовники називають свій проект інноваційним парком. На цій території уже зводять офісні центри, а також планують збудувати ІТ-школу, медичний центр, фітнес-центр, дитячий садочок тощо.

Візуалізація LvivTech.Сity (фото «Комфортбуду»)

Проект реалізує девелоперська компанія UDP, замовником є ТзОВ «Львів Сіті».

Бенефіціарним власником компанії «Львів Сіті» є мешканка Словаччини Ельвіра Тєнішева. Засновниками компанії є мешканець Калуша Ярослав Марчук (10%) та словацька компанія Viking SK S.R.O (90%). Керівник компанії «Львів Сіті» Олег Засадний є підписантом компанії «Софтсерв-муніципальні технології» та екс-керівником департаменту Євро-2012 ЛМР Олег Засадний. Засновником однієї з найбільших інвестиційно-девелоперських компаній України UDP є київський бізнесмен та колишній народний депутат від «Партії регіонів» Василь Хмельницький.