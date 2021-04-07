Погодження на будівництво інвестори ІТ Парку отримали ще у 2017 році

Державний банк Польщі BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) погодив для ТзОВ «Девелопленд Груп» кредит у розмірі 81,5 млн євро на будівництво Innovation District IT Park у Львові на перехресті вулиць Стрийська та Чмоли.

Як повідомила 7 квітня прес-служба Львівського ІТ Кластеру, загальна вартість будівництва першої черги проекту становить 136 мільйонів євро, її планують відкрити у другій половині 2023 року. ІТ Парк загалом матиме офіси для 10 тисяч ІТ-фахівців, мультифункціональний центр та наукові лабораторії.

СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський розповів ZAXID.NET, що інвестори ІТ Парку очікували на цей кредит ще у лютому 2020 року, проте вийшла затримка через пандемію коронавірусу.

«Проект ІТ Парк призупинився, що логічно: коли всі працюють з дому – кому потрібні офіси? Проте інвестори проекту отримали погодження кредиту від польського державного банку BGK на 81,5 млн євро. Це те, що ми очікували отримати в лютому 2020 року, тобто практично пандемія забрала в проекту рік. Цей кредит означає завершення фази фінансування. Пул інвесторів ми узгодили ще раніше – це українські та канадські компанії, а тепер вдалося залучити кредит. Крім того, обраний генпідрядник – польська компанія Unibep. Тепер ми вже досить близько до будівництва, потрібно ще вирішити бюрократичні питання», – говорить він.

Нагадаємо, Innovation District IT Park – найбільший інфраструктурний проект Львівського ІТ Кластеру. Погодження на будівництво він отримав ще у 2017 році. На території 4,5 га розташуються офіси найвищого класу А, конференц-зали, комплекс інноваційних лабораторій, в яких студенти працюватимуть над дослідженням з провідних наук IT-сфери, мультифункціональний центр із гастрономічною та спортивною зонами, а також парк без доступу для автомобілів. Першими резидентами ІТ Парку стали компанії GlobalLogic, N-iX, Intellias, SoftServe та Perfectial.

Unibep – одна з найбільших будівельних компаній Польщі, заснована понад 70 років тому, найбільший польський експортер будівельних послуг.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – польський державний банк зі штаб-квартирою у Варшаві, заснований у 1924 році. Єдиний банк Польщі, який належить уряду. Спеціалізується на фінансуванні державних та розподілі відповідних цільових фондів, розподіляє кошти ЄС у національному та регіональному масштабах, а також фінансує інфраструктурні проекти.