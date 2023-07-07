Червоним позначена ділянка ДПТ

Депутати Львівської міської ради погодили зміни до детального плану детального плану території у районі вул. Стрийської, кільцевої дороги та проектованої вул. Вернадського, що передбачає будівництво багатофункційного комплексу з апарт-готелями, житлом, офісами, дитсадком та початковою школою. За відповідну ухвалу 6 липня проголосували 50 депутатів.

Як вказано в пояснювальній записці, сам детальний план території в районі вул. Стрийської, Вернадського та кільцевої дороги розробляли ще до «Євро-2012». Він передбачав переважно громадську забудову, втім в останні роки цей район почали активно забудовувати житлом, тож міська рада, за зверненням ТзОВ «Арена Холл», внесла зміни в затверджений ДПТ.

Площа внесення змін охоплює територію 5,29 га. Зараз тут розташовані гаражі, склади та теплиця, що належать ТзОВ «Арена Хол» та ТОВ «Лендбуд Арена». Зміни до ДТП передбачають знесення цих будівель. На їх місці збудують багатофункціональний комплекс на 7-16 поверхів, сформованого з трьох кварталів громадської та житлової забудови, приблизною площею 2,7 га. У цьому комплексі розмістять апарт-готелі на майже 500 номерів, а на верхніх поверхах – 560 квартир. На перших поверхах багатофункційного комплексу розмістять магазини, супермаркети та офіси. Загалом новий квартал розрахований на 1350 мешканців.

Поруч планують побудувати триповерховий дитсадок, об’єднаний із початковою школою, з дитмайданчиками на виокремленій ділянці площею 1,24 га. Дитсадок розрахований на 50 місць, а початкова школа на 60 місць.

Під комплексом облаштують підземний паркінг на 790 місць, а також уздовж прилеглих вулиць облаштують 24 паркомісця для паралельного паркування. Також припаркувати автомобілі можна буде на майданчику біля «Арени Львів».