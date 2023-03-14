Зараз на місці майбутнього будівництва розташовані склади, адмінбудівлі та теплиця

Біля «Арени Львів» планують побудувати багатофункційний комплекс із апарт-готелями, житлом, офісами, дитсадком та початковою школою. Відповідні зміни до детального плану території оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Сам детальний план території в районі вул. Стрийської, Вернадського та кільцевої дороги затвердили ще у 2018 році. Він передбачає будівництво нового мікрорайону на 10 тисяч мешканців.

У 2021 році ТзОВ «Арена Холл» звернулась до міськради з пропозицією внести зміни до ДПТ. Площа внесення змін охоплює територію 17,4 га. Зараз тут розташовані гаражі, склади та теплиця, що належать ТзОВ «Арена Хол» та ТОВ «Лендбуд Арена».

Зміни до ДТП передбачають знесення цих будівель. На їх місці збудують багатофункціональний комплекс на 7-16 поверхів, сформованого з трьох кварталів громадської та житлової забудови, приблизною площею 2,7 га. У цьому комплексі, зі сторони вул. Мікльоша, розмістять апарт-готелі на майже 500 номерів, а на верхніх поверхах – 560 квартир. На перших поверхах багатофункційного комплексу розмістять магазини, супермаркети та офіси.

Поруч планують побудувати триповерховий дитсадок, об’єднаний із початковою школою, з дитмайданчиками на виокремленій ділянці площею 1,24 га. Дитсадок розрахований на 50 місць, а початкова школа на 60.

Під комплексом облаштують підземний паркінг на 790 місць, а також уздовж прилеглих вулиць облаштують 24 паркомісця для паралельного паркування. Також припаркувати автомобілі можна буде на майданчику біля «Арени Львів».

Громадське обговорення проекту змін до ДПТ у районі вул. Стрийської, кільцевої дороги та вул. Вернадського відбудеться 21 березня о 15:00 у Пороховій вежі.

Нагадаємо, ще 30 листопада 2021 року депутати Львівської міської ради проголосували за надання ТзОВ «Арена Холл» та ТзОВ «Лендбуд Арена» дозволу на виготовлення документації для отримання земельної ділянки на вул. Стрийській, 129 площею 3,95 га для будівництва «будівель змішаного використання з житлом на верхніх поверхах». Після засідання сесії міський голова Андрій Садовий наклав вето на цю увалу і вдруге її на засідання сесії не виносили.

Мешканці сусідніх будинків звернулись до міськради з проханням не погоджувати нове житлове будівництво у районі, посилаючись на відсутність інфраструктури, зокрема школи та дитсадка.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, одноосібним власником ТзОВ «Арена Холл» є львівський підприємець Ростислав Заремба. У 2018 році інші його компанія отримала містобудівні умови і обмеження на будівництво житлового комплексу біля стадіону «Арена Львів». А власником ТзОВ «Лендбуд Арена» є львів’янин Олександр Семенко.