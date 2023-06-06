Висота ЖК варіюватиметься від 3 до 6 поверхів

Біля Замарстинівського парку у Львові побудують новий малоповерховий житловий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 6 червня.

Йдеться про забудову ділянок у обслуговуючому кооперативі «Садове товариство "Будівельник 1"» загальною площею 0,28 га. Три ділянки перебувають у приватній власності, зокрема, ділянка площею 0,08 га належить Мар’яні Галабут, а ділянки на 0,99 та 0,1 га перебувають у власності Олени Павлишин. Цю землю на основі договору суперфіції вони передали в користування ТзОВ «Житло Капітал».

Згідно з МУО, в районі вул. Пилипа Орлика збудують житловий комплекс на 3-6 поверхів висотою до 25,5 м на 52 квартири. Під будинком облаштують підземний паркінг на 53 місця.

Архітектор проекту Юрій Столяров розповів ZAXID.NET, що навколо будинку проведуть благоустрій прилеглої зеленої зони та громадського простору перед будинком. Також забудовник прокладе проїзд, що в перспективі стане частиною міської вулиці. Загалом на розвиток міської інфраструктури забудовник має виділити 2% вартості проекту.

Будівництво вестиме ТзОВ «Житло Капітал». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована майже 4 роки тому у Львові на вул. Лінкольна, 1 та належить львів’янину Володимиру Балуху.