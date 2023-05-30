На вул. Пасічній, 84б-84в збудудують 7-9 поверховий ЖК

Поруч із парком «Погулянка» у Львові збудують 9-поверховий житловий комплекс із офісами та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив виконком Львівської міської ради у вівторок, 30 травня.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,25 га на вул. Пасічній, 84б та 84в, що перебуває у приватній власності Романа Іконяка та призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Згідно з МУО, на вул. Пасічній, 84б-84в збудують житловий комплекс висотою 34 м із підземним паркінгом та комерційними площами на перших поверхах. Висота комплексу становитиме 7-9 поверхів. У вищій будівлі розташують офіси та комерцію.

Замовник будівництва Роман Іконяк зазначив, що під час будівництва ЖК між будинком та парком «Погулянка» пропонується облаштувати прогулянкову зону.

Додамо, що Роману Іконяку належить низка будівельних компаній у Львові, зокрема, девелоперська компанія «Айкон», ПП «ВР Груп» та ТОВ «Бенетон компані», що будуватиме масштабний виробничий комплекс у промзоні «Рясне-2». Ще одним замовником будівництва на вул. Пасічній вказаний обслуговуючий кооператив «Венґлінський», засновниками якого, крім Романа Іконяка, є львів’яни Назарій Слюсарчук та Андрій Хомцій.