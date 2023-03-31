Виробничі склади побудують на вул. Шевченка, 327є

У мікрорайоні «Рясне-2» у Львові збудують новий виробничо-складський комплекс на понад 12 тис. м2, де, крім виробництва, облаштують приміщення для зберігання, сортування та надсилання товарів. Відповідні містобудівні умови та обмеження 28 березня затвердив виконавчий комітет Львівської міськради.

Йдеться про ділянку на вул. Шевченка, 327є, де зараз розміщені недобудовані склади для зберігання металу. Тут планують збудувати виробничо-складський комплекс площею понад 12 тис. м2. Комплекс скрадатиметься із трьох секцій та міститиме виробничі приміщення та приміщення для зберігання, сортування та надсилання товарів. Збудувати комплекс планують ще цього року.

Містобудівні умови та обмеження на реконструкцію недобудованого складу отримала львівська ТОВ «Бенетон компані». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована більше року тому у Львові на вул. Зеленій, 186 та займається виробництвом бетонних розчинів. Її директором та одноосібним власником вказаний львів’янин Роман Іконяк. Йому належить низка будівельних компаній у Львові, зокрема, девелоперська компанія «Айкон» та ПП «ВР Груп».