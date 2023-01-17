Частину будівель на вул. Шевченка, 327 реконструюють

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження для будівництва виробничих цехів у Рясному загальною площею 10 тис. м2. Відповідне рішення виконком прийняв на засіданні у вівторок, 17 січня.

Містобудівні умови і обмеження на нове будівництво отримало ТзОВ «Інтенсив». Відомо, що ця компанія планує збудувати виробничо-складські будівлі та реконструювати існуючі будівлі під офіси та адміністративні приміщення на вул. Шевченка, 327. Загальна площа земельної ділянки майбутнього будівництва – 11,9 га.

«Це складові комплексу, які планують розвивати на вулиці Шевченка. Тобто тут низка будівель, які будують та реконструюють. Фактично, велика виробничо-складська будівля та адміністративна будівля зі зв’язком з виробництвом», – зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

У прес-службі ЛМР ZAXID.NET уточнили, що наразі невідомо, яке саме виробництво буде вестися на вул. Шевченка.

За даними YouControl, ТзОВ «Інтенсив» належить бізнесмену з Бродів Юрію Халамендику. Він також є власником 16 компаній, зокрема, «Укрриба компані», Риба наша» та «Фіштранс».