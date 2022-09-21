До кінця року у Червонограді планують відкрити нове підприємство «Меблі Стиль Україна», яке спеціалізуватиметься на виробництві корпусних меблів. Про це у середу, 21 вересня, повідомила Львівська ОВА.

Керівник підприємства Роман Табатадзе повідомив ЛОВА, що загальна вартість залучених інвестицій становить 7 млн. євро: це кошти польських інвесторів. За його словами, 90 % продукції виготовлятимуть в основному на експорт у понад 25 країн світу.

«Тут плануємо створити 200 нових робочих місць. Війна внесла свої корективи і робота з відкриттям затягнулася, але не зупинилася. Кожен працює на своєму фронті, адже для економіки України нові робочі місця зараз дуже потрібні», – повідомив Роман Табададзе.

За даними YouControl, компанію «Меблі Стиль Україна» зареєстрували два роки тому у Львові. Представник цієї компанії Володимир Лісний зазначив ZAXID.NET, що після будівництва меблевої фабрики її перереєструють у Червоноград.

Власником ТзОВ «Меблі Стиль Україна» є громадянин Польщі Войнар Вальдемар Якуб.