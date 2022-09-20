Долотний завод у Дрогобичі тривалий час працював з мінімальними виробничими потужностями. Нещодавно завод отримав нових інвесторів, які планують модернізувати виробництво і запустити нове виробництво.

Першочергово нове керівництво заводу погасило половину заборгованості, яка була накопичена впродовж минулих років, на суму 7,5 млн грн. Також інвестори завантажили виробництво комплектуючими на 3-6 місяців вперед, повідомили у ДМР.

Серед інших напрямків розвитку заводу — заміна на сучасне обладнання, модернізація приміщень в цілях енергоефективності та зниження собівартості витрат на виробництво продукції.

«Зараз ми маємо справу з серйозними та відповідальними інвесторами, які готові глобально розвивати підприємство. Розвиток індустрії, інвестиції в новітні технології – важливі, як ніколи раніше. Достатньо подивитись, що вони встигли зробити за короткий термін перебування тут. Сподіваємось завод запрацює на нових потужностях. Впевнений, що співпраця між підприємством і містом відбуватиметься на належному рівні», — каже мер Дрогобича Тарас Кучма.

Нові інвестори заводу залучають до роботи місцеві підприємства.

«Ми хочемо налагодити тісну співпрацю з місцевими підприємствами з метою обслуговування, вироблення та замовлення комплектуючих у регіональних виробників. Зокрема, вже розпочали роботу з ТОВ "Грейнпласт-Карпати" та ТОВ "Термопласт плюс"», — зазначив директор ТОВ «Дрогобицький долотний завод» Євген Немілостівий.

Дрогобицький долотний завод — одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва устаткування для нафтогазової та гірничорудної промисловостей, єдиний в Україні виробник бурових доліт. Дрогобицький долотний завод також виробляє бурові долота та бурові замки. 80% продукції відвантажується закордон, зокрема для Африки, Азії, Північної Америки, Латинської Америки тощо.