«Інвест офіс» працюватиме у приміщенні Ратуші на площі Ринок,2

У вівторок, 20 вересня, у центрі Львова запрацював «Інвест офіс», який має розширити бізнес-можливості для місцевих та релокованих підприємств у Львові та області. Тут підприємці зможуть швидко дізнаватися про інвестиційні можливості регіону, програми підтримки, а також отримувати консультації з питань експорту.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, «Інвест офіс» створили за ініціативи Львівської обласної військової адміністрації, Львівської міської ради, Бізнес-школи УКУ та підтримки ПРООН в Україні.

У новоствореному офісі допомагатимуть підприємцям розвивати власну справу, зокрема:

консультуватимуть про інвестиційні можливості регіону та допомагатимуть підібрати оптимальні рішення для клієнтів;

асистуватимуть процеси інвестицій/розвитку бізнесу, допомагаючи у співпраці з органами влади;

надаватимуть консультації з питань експортних можливостей;

займатимуться промоцією бізнес-можливостей та централізованою підтримкою в регіоні;

працюватимуть за принципом єдиного вікна для інвесторів області та міста.

Передбачається, що установа стане маркетплейсом програм та грантів для бізнесу.

Очолив «Інвест офіс» Тарас Єлейко – експерт з 15-річним досвідом в інвестиційно-фінансовому менеджменті та управлінні активами державного й приватного секторів. Він зазначає, що мета Офісу – допомогти та спростити життя бізнесу на всіх етапах його функціонування: від пошуку інвестицій для старту і до пільгових кредитів для прискорення розвитку справи.

«Це особливо важливо зараз, коли в країні війна. Впевнений, поява офісу спростить взаємодію між приватним та державним сектором. А діяльність зміцнить економічний хребет держави й Львівщини, зокрема», – розповів Тарас Єлейко.

Від сьогодні «Інвест офіс» працює у Львові за адресою площа Ринок, 2. Графік роботи: понеділок-пʼятниця з 10:00 до 17:00