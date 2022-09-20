У центрі Львова відкрили «Інвест офіс» для допомоги підприємцям
Бізнесу допомагатимуть з пошуком грантів та різних можливостей
У вівторок, 20 вересня, у центрі Львова запрацював «Інвест офіс», який має розширити бізнес-можливості для місцевих та релокованих підприємств у Львові та області. Тут підприємці зможуть швидко дізнаватися про інвестиційні можливості регіону, програми підтримки, а також отримувати консультації з питань експорту.
Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, «Інвест офіс» створили за ініціативи Львівської обласної військової адміністрації, Львівської міської ради, Бізнес-школи УКУ та підтримки ПРООН в Україні.
У новоствореному офісі допомагатимуть підприємцям розвивати власну справу, зокрема:
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консультуватимуть про інвестиційні можливості регіону та допомагатимуть підібрати оптимальні рішення для клієнтів;
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асистуватимуть процеси інвестицій/розвитку бізнесу, допомагаючи у співпраці з органами влади;
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надаватимуть консультації з питань експортних можливостей;
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займатимуться промоцією бізнес-можливостей та централізованою підтримкою в регіоні;
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працюватимуть за принципом єдиного вікна для інвесторів області та міста.
Передбачається, що установа стане маркетплейсом програм та грантів для бізнесу.
Андрій Садовий
Очолив «Інвест офіс» Тарас Єлейко – експерт з 15-річним досвідом в інвестиційно-фінансовому менеджменті та управлінні активами державного й приватного секторів. Він зазначає, що мета Офісу – допомогти та спростити життя бізнесу на всіх етапах його функціонування: від пошуку інвестицій для старту і до пільгових кредитів для прискорення розвитку справи.
«Це особливо важливо зараз, коли в країні війна. Впевнений, поява офісу спростить взаємодію між приватним та державним сектором. А діяльність зміцнить економічний хребет держави й Львівщини, зокрема», – розповів Тарас Єлейко.
Від сьогодні «Інвест офіс» працює у Львові за адресою площа Ринок, 2. Графік роботи: понеділок-пʼятниця з 10:00 до 17:00
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