ВРУ ухвалила закон щодо захисту прав інвесторів будівництва

Народні депутати остаточно ухвалили законопроект № 5091, який запроваджує низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості. Законопроект підтримали 257 парламентарів.

За словами ініціаторів, цей документ має усунути прогалини у містобудівному законодавстві у сфері залучення інвестицій від фізичних та юридичних осіб у будівництво нерухомості.

Зокрема, законопроект встановлює умови, за яких об'єкти незавершеного будівництва будуть об'єктами цивільних прав, визначає особливості договору щодо організації та фінансування будівництва об'єкта.

Відповідне рішення парламентарі ухвалили у понеділок, 15 серпня.

Як зазначають ініціатори законопроекту, до основних причин появи проблемних об'єктів будівництва в Україні належить відсутність системи гарантування виконання замовником будівництва зобов'язань перед інвесторами, будівництво без дозвільних документів на самовільно зайнятих ділянках, фінансування будівництва за принципом «фінансової піраміди», використання забудовником коштів інвесторів не за цільовим призначенням, а також прийняття будівельними компаніями зобов'язань, які потім не виконуються.

Тому законопроект визначає умови інвестування та фінансування об'єктів, запроваджує гарантійну частку будівництва, удосконалить процедуру продажу майбутніх об'єктів, встановлює перелік осіб, які мають право першого відчуження.

Зазначається, що документ позитивно оцінили у банківській спільноті, за словами нардепа Ярослава Железняка, банки «пообіцяли запустити іпотеку після його впровадження».

Законодавчий акт запроваджує низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості, роз'яснила голова «Слуги Народу» та одна із творців законопроекту Олена Шуляк.

«До того моменту, коли країна почне широкомасштабне відновлення зруйнованого житла, ринок нерухомості нарешті має бути приведений до ладу. Зокрема, люди, які готові інвестувати у будівництво власної оселі, мають бути гарантовано захищені від недоброчесних забудовників», – цитує Шуляк прес-служба партії «Слуга народу».

Що передбачено в документі:

Забудовник не зможе продавати квартири, не маючи дозвільних документів і всіх умов для добудови об'єкта.

Продаж неможливий, якщо кожна квартира у багатоквартирному будинку не зареєстрована як окремий об'єкт майнових прав, а зареєструвати її у Мін'юсті можливо тільки за наявності всієї дозвільної документації.

Забудовник має розкривати інформацію про те, скільки квартир у будинку вже продані.

Також норми Закону впроваджують ще один запобіжник від недобросовісних забудовників:

«Раніше була досить поширена схема, коли нежитлові приміщення у будинку продавали у якості житла, а одну велику квартиру перетворювали на кілька маленьких й продавали у такому вигляді. Зараз, коли всі об'єкти будуть зареєстровані, ця схема стане неможливою», – запевнила Шуляк.

Закон впроваджує чіткі правила, коли інвестор має право розірвати невигідний йому договір із забудовником (наприклад, коли продавець без попередження змінює технічні характеристики квартири або ж більш ніж на 6 місяців порушує термін здачі будинку в експлуатацію).

«Є й ще одна важлива новація: договори першого продажу мають закріплювати зобов'язання забудовника під'єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі, раніше з цим були величезні проблеми, й треба нарешті убезпечити покупців нових квартир від неприємних сюрпризів у вигляді відсутності води чи світла», – заявила Шуляк.

На додаток забудовник має оприлюднювати детальну інформацію про об'єкт будівництва, дані про себе та кінцевих бенефіціарів.

Зазначимо, що у першому читанні законопроект №5091 у Раді ухвалили 8 вересня 2021 року.