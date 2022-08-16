Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №5886 про офіційну статистику. Новий законопроект розроблений на базі рамкового регламенту Євросоюзу. Тож його прийняття дозволить максимально наблизитися до законодавства ЄС в сфері статистики. За проголосували 255 депутатів.

Як зазначили у Міністерстві цифрової трансформації України, закон про держстатистику існує з 1992 року. Прийняття нової редакції закону дозволить створювати IT-платформи, де всі процеси – від завантаження даних до розповсюдження – будуть автоматизовані та не залежатимуть від людини.

«Із 2021 року міністр Михайло Федоров став координатором напряму розвитку Державної служби статистики і відтоді команда Мінцифри почала працювати над стратегією її трансформації. Новий законопроєкт розроблено на базі рамкового регламенту Євросоюзу. Це дозволить максимально наблизитися до законодавства ЄС в сфері статистики», – зазначено у повідомленні Мінцифри.

Також у міністерстві зазначили, що це пришвидшить отримання якісних даних та заощадить бюджет й людські ресурси. Також подання паперових звітів для збору статистичних даних юридичними особами буде заборонено.

«Це стане ще одним кроком до побудови paperless-країни», – пояснили в Мінцифри.