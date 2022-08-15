У Мінцифри анонсували появу в додатку «Дія» документів англійською мовою

У Мінцифри анонсували появу в додатку «Дія» закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на автомобіль англійською мовою. Також додасться можливість встановлювати довірених користувачів авто. Зареєструватися на бета-тест у понеділок, 15 серпня, закликав міністр Мінцифри Михайло Федоров.

«Проводимо бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта. Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в Дії – реєструйтеся», – запросив Михайло Федоров.

Наразі проводять бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта

Також він розповів, що з'явиться можливість встановлювати довірених користувачів автомобіля.

«Взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини — власник авто та водій, який хоче користуватися машиною», — пояснив Федоров.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни 9 мільйонів українців виїхали за кордон, багато з них не встигли взяти паперові документи. Саме тому вирішили додати в «Дію» документи англійською, щоби українці могли користуватися ними за кордоном.

Більше деталей і реєстрація на бета-тест — за посиланням.

До слова, раніше Федоров анонсував, що впродовж місяця заплановано до запуску близько десяти нових послуг і документів у «Дії». У Міністерстві освіти та науки працюють над введенням документів про освіту в додатку «Дія». Зазначимо, що у червні Україна отримала нагороду за додаток «Дія» на фестивалі креативників.