Один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн

Верховна Рада України дозволила українцям оформлювати виїзд дитини за кордон онлайн у «Дії». Про це повідомила Держприкордонслужба.

«Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у «Дії». Відповідний законопроєкт №6146 ухвалила Верховна Рада України. Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн», – наголосили в ДПСУ.

Раніше для оформлення виїзду дитини до 16 років за кордон з одним із батьків, другому необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.

Однак інколи це призводило до порушення прав дитини. Наприклад, один із батьків не завжди встигає оперативно передати іншому згоду на виїзд дитини, адже перебуває за кордоном чи під окупацією.

Також трапляється, що один з батьків повністю припиняє спілкування з дитиною та другим з батьків, тому від нього неможливо отримати відповідну згоду, чи навіть звернутися з проханням про це.

Крім того, 13 березня уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей із вразливих категорій.