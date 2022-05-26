Кабмін спростив перетин кордону для деяки категорій українців

Кабінет міністрів України знову оновив перелік чоловіків призовного віку, яким дозволили виїжджати за кордон. Тепер перетинати кордон буде простіше перевізникам гуманітарних вантажів, пасажирських автобусів, спортсменам тощо.

Як вказано у постанові уряду №615, перелік чоловіків-українців, яким дозволено виїжджати за кордон в умовах воєнного стану, дещо розширили. Тепер у цей перелік додались такі категорії:

Водії, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших військових формувань, а також гуманітарну допомогу.

Умови виїзду: Рішення Мінінфраструктури або військової адміністрації з підтвердженням мети поїздки. Рішення про виїзд таких водіїв приймається максимум на 6 місяців, але безперервно вони можуть бути за кордоном не більше 30 діб.

Водії транспортних засобів підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення та возять пасажирів.

Умови виїзду: інформація про водія в інформаційній системі Укртрансбезпеки. На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати:

- один водій на вантажному транспорті;

- два водії на пасажирському автобусі.

Такі водії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 діб.

Працівники «Укрзалізниці».

Умови виїзду: працівники залізничного транспорту складають спеціальні листи, які подають до Мінінфраструктури або військової адміністрації, після чого отримують рішення про перетин кордону. Рішення про виїзд за межі України приймається на термін не більше шести місяців.

Спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; тренери, які забезпечують підготовку таких спортсменів; спортивних суддів та інших фахівців, що забезпечують супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів.

Умови виїзду: рішення Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу. Такі спортсмени, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів. Але цей термін можуть продовжити, якщо спортсмени мають брати участь у ще якихось змаганнях.

При цьому попередній перелік українців, яким дозволено виїжджати за кордон в умовах воєнного стану, залишається актуальним. Іншим чоловікам від 18 до 60 років заборонений виїзд за кордон. Також варто розуміти, що звільнення від мобілізації не означає автоматичний дозвіл на виїзд за кордон. Тому перш ніж планувати поїздку, варто перевірити, чи належите ви до осіб, яким дозволено перетинати кордон.