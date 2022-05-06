Кабінет міністрів знову вніс зміни до правил перетинання кордону громадянами України. Державна прикордонна служба опублікувала роз’яснення та актуальні списки документів, які необхідно мати з собою для перетину кордону.

Основне правило про заборону виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років залишається актуальним. Однак, як повідомляють прикордонники, така заборона має чимало винятків.

Так, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони:

Визнані встановленим порядком непридатними до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.

Документи: тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або військовий квиток з відміткою, витяг з наказу про звільнення з військової служби та виключення зі списків особового складу.

Ті, хто постійно проживає за кордоном

Документи: відмітка міграційної служби в паспорті «Постійне проживання в «__»/печатка «Оформлено виїзд на постійне проживання» або відмітка дипломатичної установи України в паспортному документі «Постійне проживання «___»/«Прийнятий на консульський облік».

Є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти за кордоном

Документи: студентський квиток або студентська віза; перекладені та нотаріально завірені документи про зарахування/навчання особи у закордонному вузі; військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією), довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Уповноважені представники моніторингової групи та їдуть для моніторингу умов перебування дітей за межами України;

Особи з інвалідністю (незалежно від групи)

Документи: один з таких – довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією; посвідчення, яке підтверджує відповідний статус; пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено групу та причину інвалідності; довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю і є батьком, чоловіком, зятем чи сином такої людини

Документи: будь-які, що підтверджують родинні зв’язки.

Чоловіки, що супроводжують людину з інвалідністю I чи II групи або іншу особу, яка потребує постійного догляду

Документи: довідка/посвідчення про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, а у разі супроводу особи зінвалідністю I чи II групи - додатково документів, що підтверджують інвалідність.

Опікуни, що супроводжують людину з інвалідністю, визнаною судом недієздатною.

Документи: рішення про призначення опікуном або будь-які документи, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність.

Чоловіки, що супроводжують дітей з інвалідністю та є батьками таких дітей, опікунами, піклувальниками, батьками-вихователями.

Документи: посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено категорію «дитина з інвалідністю», довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, а також документи, що підтверджують родинні зв’язки або документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю.

Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України також може здійснюватися бабусею, дідусем, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, вітчимом, якщо вони звільнені від мобілізації. Прикордонники наголошують, що супроводжуючі особи можуть виїхати за кордон під час воєнного стану лише один раз.

Чоловіки, які супроводжують своїх тяжко хворих дітей

Документи: документ, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, довідка про отримання державної допомоги на дитину, документи, що підтверджують родинні зв’язки (якщо кордон перетинають батьки дитини) або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями);

Чоловіки, що супроводжують дітей-сиріт дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

Документи: паспорта громадянина або свідоцтва про народження дитини; документи, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону; наказу директора закладу/установи, де проживали/перебували діти, або особи, яка його заміщує, про виїзд дітей за межі України; погодження за підписом голови або заступника обласної військової адміністрації про дозвіл на виїзд за межі України дітей; запрошення установ, організацій на перебування дітей.

Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;

Визнані відповідно до військової комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я шести місяців;

Документи: висновок ВЛК; військово-обліковий документ з відповідною відміткою.

Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Документи: свідоцтво про народження дітей; свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей; або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком; посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років.

Документи: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, про визнання матері безвісти виниклою чи померлою.

Чоловіки, які мають неповнолітню дитину і дружину, яка проходить військову службу.

Документи: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб; довідка з військової частини про проходження другим з подружжя військової служби.

Працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій МОУ, ЗСУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Нацполіції України, податкової міліції, НАБУ ДБР, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України.

Документи: про службове відрядження або надання відпустки.

Поранені військові, які їдуть на лікування за кордон.

Документи: паспорт (внутрішній або закордонний) або інший документ, що містить дані про людину, висновок про необхідність лікування за кордоном, листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд такий чоловіків дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї: батьків, чоловіка або дружини, дітей, у тому числі усиновлених.