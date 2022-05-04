Із травня в Україні змінилися умови щомісячної виплати допомоги внутрішнім переселенцям. Якщо раніше уряд виплачував по 2000 грн усім біженцям в Україні, а дітям із інвалідністю – по 3000 грн, то тепер право на допомогу мають лише переселенці з певних областей, а також ті, хто через залишився без житла.

Що змінилося?

Як вказано у відповідній постанові уряду, за березень і квітень 2000 грн допомоги отримають усі внутрішні переселенці в Україні. Починаючи із травня, гроші будуть виплачувати лише тим, хто проживає у областях, де ведуть активні бойові дії, чи в окупованих районах. Також на цю допомогу можу розраховувати переселенці, жило яких через війну пошкоджене або зруйноване і для його відновлення вони подали відповідну заявку на порталі «Дія».

Мешканці яких областей можуть отримати допомогу?

Згідно з переліком, що затвердило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, 2 тис. грн допомоги й надалі можуть отримати мешканці восьми областей, зокрема:

Дніпропетровська область (дві громади в Криворізькому районі);

Донецька область (вся);

Запорізька область (мешканці громад чотирьох районів);

Луганська область (вся);

Миколаївська область (мешканці громад трьох районів);

Одеська область (одна громада в Ізмаїльському районі);

Харківська область (мешканці громади в семи районах);

Херсонська область (вся);

Як отримати допомогу?

Щоб отримати виплати, необхідно зареєструватись як тимчасово переміщена особа (ВПО) у ЦНАПі за місцем перебування або ж в додатку чи на порталі «Дія».

Якщо ви хочете отримати допомогу як людина, що втратила через війну житло, то заявку також потрібно подати через додаток «Дія». Інструкцію, як це зробити, можна переглянути за посиланням. Цю допомогу будуть виплачувати кожного місяця впродовж дії воєнного стану та один місяць після того, як його скасують.

Які ще є виплати?

Мешканці низки областей, що найбільше постраждали у війні Росії проти України, можуть отримати 6500 грн одноразової компенсації за втрачену внаслідок війни роботу. Це, зокрема, наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Оформити допомогу можна у додатку «Дія».

Допомогу українським переселенцям також виплачує ООН – 2200 грн. Також програму з надання грошової допомоги втілює представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ). Зараз це втілюється на Закарпатті, але в перспективі дію програми планується розширити на інші регіони. Розмір допомоги – також 2220 грн на людину.

Також уряд прийняв рішення про компенсацію оплати за комунальні послуги комунальним установам, які приймають біженців. Щоб отримати відшкодування громадам необхідно подати заяву до військової адміністрації та чеки або скан-копії, що підтверджують оплату комунальних послуг, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця. ОВА надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадах, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів.

Таку ж компенсацію отримають українські сім’ї, які безкоштовно оселили в себе переміщених осіб. Зокрема, за кожного переселенця українці отримають 450 грн на місяць.

Ще по 6500 грн уряд виплачує роботодавцям, які працевлаштували біженців із постраждалих від війни регіонів.