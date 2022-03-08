В Україні почали виплачувати 6500 грн тим, хто втратив роботу через війну. Перші виплати почали надходити з вівторка, 8 березня.

6500 грн допомоги зможуть отримати застраховані працівники, які не можуть працювати через війну. Це, зокрема:

наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ;

ФОП усіх груп.

Області, на які поширюються виплати:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Миколаївська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Житомирська;

Одеська;

Волинська;

Київська;

м. Київ

Як отримати:

Кошти виплачуватимуть через додаток «Дія» в межах програми «єПідтримка». Подати заявку на допомогу від держави можна від сьогодні, 8 березня. Для цього необхідно:

Зайти в додаток «Дія» та натиснути меню «Послуги» та «єПідтримка»;

Вибрати картку «єПідтримка»;

Натиснути «Отримати допомогу»;

Очікувати на зарахування коштів упродовж доби на віртуальну картку банку, який ви обрали.

Заявку можна подавати, навіть якщо ви раніше вже отримувати 1000 грн за вакцинацію від ковіду. Витратити 6500 грн допомоги можна на будь-які товари або послуги без обмежень.

У програмі беруть участь усі банки, які підключені до «єПідтримки»: Monobank, «Альфа-Банк», «ПриватБанк», «А-Банк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», Raiffeisen Bank, «Банк Восток», IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Відеоінструкція, як отримати кошти

Нагадаємо, 1 березня під час чергового відезвернення президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто втратив роботу через війну, отримають по 6500 грн. 4 березня Кабмін виділив на ці виплати 21,5 млрд грн.

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