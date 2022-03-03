Президент заявив, що українці, які втратили роботу через війну, отримають допомогу від держави

Українці з постраждалих від війни регіонів отримають від держави фінансову допомогу у розмірі 6,5 тис. грн. Йдеться про підприємців та звичайних працівників, які через військове вторгнення Росії в Україну втратили можливість працювати і заробляти собі на життя.

«Уряд вже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати зараз через війну – там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, підприємець, кожен громадянин України, в якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6,5 тис. грн без жодних умов», – повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні у четвер, 3 березня.

За словами президента, попри війну в Україні будуть вчасно виплачені соціальні виплати, зокрема, пенсії. «Українцям старшого віку, попри війну, забезпечуємо повну виплату проіндексованих пенсій, як це і має бути згідно з законодавством. З 1 березня пенсії проіндексовані на 14%. Виплати будуть проведені повністю», – запевнив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що Росії доведеться компенсувати Україні завдану війною шкоду.

«Ми говоримо Росії – вчіть слова репарація та контрибуція. Ви відшкодуєте нам усе, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця у повному обсязі», – заявив Володимир Зеленський.

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