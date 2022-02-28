Кабінет міністрів України 28 лютого прийняв постанову про виплату 100 тисяч гривень на місяць кожному військовослужбовцю, який захищає Україну. Сім’ї загиблих військових отримають одноразову допомогу 15 млн грн, яку розподілять рівними частинами на всіх родичів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр оборони пояснив, що винагороду збільшують до 100 тис. грн на місяць тим військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують національну безпеку і оборону, стримують збройну агресію в районах бойових дій. Розмір додаткової винагороди визначать пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Усім іншим військовослужбовцям буде виплачуватися 30 тис. грн на місяць.

«В умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць», — повідомив Олексій Резніков.

Згодом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що виплати будуть нараховувати з 24 лютого, від початку російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, заяву виплачувати 100 тис. грн військовим зробив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні в неділю, 27 лютого.