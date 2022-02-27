Президент України Володимир Зеленський пообіцяв виплачувати військовим Збройних сил України по 100 тисяч гривень щомісяця. Про це він заявив у своєму відеозверненні о 18:00 в неділю, 27 лютого.

«Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали: дякую. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна», – сказав президент Зеленський.

Він наголосив, що бути військовим, захищати країну – це зараз найважливіша робота. І мотивацією українських військових є не гроші. Тому держава повинна гідно платити за цю роботу.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 25 лютого підписав термінову телеграму, якою передбачав з 1 березня 2022 року підняття військовослужбовцям Збройних сил України зарплатні на 30%.

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