Українську сторону на переговорах буде представляти заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький

Українська делегація зустрінеться з російською на кордоні з Білоруссю біля річки Прип'ять. Про це домовились президент України Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко під час телефонної розмови, повідомляє Офіс Президента.

Як повідомили в ОП, Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

«Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі», – вказано у повідомленні ОП.

За даними видання ZN.UA, українську сторону на переговорах буде представляти заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

У своєму ранковому зверненні до українців у неділю, 27 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що не буде вести мирні переговори у Білорусі, з території якої в Україну зайшли російські війська та техніка.

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