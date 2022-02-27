Президент Володимир Зеленський заявив, що не буде вести мирні переговори у Білорусі, з території якої в Україну зайшли російські війська та техніка. Про це він сказав у своєму відеозверненні до білорусів у неділю, 27 лютого.

За словами Володимира Зеленського, він готовий зустрічатися для мирних переговорів у будь-якій країні світу, з території якої в Україну не летять ракети.

«Ми хочемо миру, ми хочемо зустрічатися, ми хочемо закінчення війни. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це все ми пропонували російській стороні. Ба будь-яке інше місто нам підходить в країні, з території якої не летять ракети. Тільки так переговори можуть бути чесними і закінчити війну», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що раніше Мінськ неодноразово ставав майданчиком для переговорів між Україною та Росією, оскільки Білорусь офіційно притримувалась нейтральної позиції.

«На війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці, на жаль. З вашої території війська Російської Федерації по Україні запускають ракети. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки. Намагаються підірвати все, що було збудовано за десятиліття. До речі, не лише нами, а й нашими батьками та дідами», – додав президент.

Зазначимо, що вранці 27 лютого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація виїхала до Білорусі для нібито переговорів із Україною.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія вторглася в Україну в тому числі й через білоруський кордон. Зі сторони Білорусі в Україну зайшла російска армія та важка техніка, а також систематично запускаються ворожі ракети.

Хроніка вторгнення Росії – у прямій трансляції ZAXID.NET. День четвертий