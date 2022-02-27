Це вже не вперше ракети у бік українських міст летять з території Білорусі

У неділю вранці, 27 лютого, Збройні сили України збили крилату ракету, випущену з території Білорусі, у бік столиці України.

«Повітряні сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Білорусі літаком ТУ-22», – повідомив у неділю вранці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тип крилатої ракети не уточнюється.

Головнокомандувач зазначив, що це черговий воєнний злочин Білорусі та Росії проти України.

Олександр Лукашенко 27 лютого підтвердив, що з території Білорусі завдаються удари по Україні. Про це він заявив журналістам після голосування на референдумі щодо змін до конституції республіки.

Раніше з території Білорусі в бік України випустили чотири балістичні ракети.

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