З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку. Про це 24 лютого повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Тип балістичних ракет поки не уточнюються. Інших деталей щодо цілей, по яких випущені ракети наразі немає. Про запуск ракет Залужний повідомив о 15:27, зазвичай час підльоту таких ракет до цілі – близько пів години.

В Києві та Харкові місцева влада оголосила повітряну тривогу. Станом на 16:30 інформації про місця ударів ракет не було.

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