Росіяни спрямували у бік Ніжина кілька безпілотників

У пʼятницю, 27 листопада, російські окупанти атакували одне з підприємств у місті Ніжин, що на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень, повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомляли про загрозу застосування реактивних БпЛА для Ніжина близько 11:10 та 13:00. За даними «Суспільне Чернігів», у місті лунали вибухи.

За словами Олександра Кодоли, під удар потрапило одне з місцевих підприємств. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

«Сьогодні внаслідок ворожої атаки по одному з підприємств міста загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще четверо людей отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу», – повідомив Кодола.

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За словами посадовця, під завалами підприємства можуть бути люди. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

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Нагадаємо, 26 листопада росіяни атакували балістичними ракетами Київ. Там є руйнування промзони та торгівельного центру. Внаслідок атаки постраждали семеро людей.

Крім того, окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові. В одній з квартир рятувальники виявили тіла двох загиблих, ще троє людей постраждали.