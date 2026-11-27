Трамп заявив, що називає Путіна своїм другом, щоб мати змогу завершити російсько-українську війну

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому називає російського диктатора Владіміра Путіна другом, попри його агресію проти України. За словами американського лідера, він використовує таку риторику, щоб мати змогу домовитися про мир і завершити війну. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у своїй резиденції Мар-а-Лаго на День подяки.

Журналісти запитали пмериканського президента про його висловлювання, в яких він називає Путіна другом, а водночас закликає Росію припинити військову агресію проти Європи. У відповідь Трамп пояснив, що не хоче псувати відносини з російським диктатором, оскільки це може завадити переговорам про завершення війни.

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«Я міг би сказати, що він мені не друг, але я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тис. людей на місяць. Я міг би підійти і сказати: “Знаєш, ти мені не подобаєшся”, але тоді ми матимемо таку ж проблему, яку ми маємо між Зеленським і Путіним», – розповів Трамп.

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Американський президент вважає, що одним із найбільших бар'єрів для завершення війни є особиста неприязнь між Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним. Водночас він заявив, що йому вдається підтримувати хороші відносини з російським диктатором, оскільки вони давно знайомі.

«Знаєте, найбільша проблема цього врегулювання полягає в тому, що от є два лідери, які дійсно ненавидять один одного. Тож коли я приходжу і раптом добре з ним ладнаю, бо я знаю його вже давно, то ми маємо дуже хорошу розмову. І суть у тому, що він хоче укласти угоду», – додав він.

Також Трамп нагадав про свою військову та економічну політику щодо Росії. Він заявив, що саме за його президентства Україна отримала протитанкові комплекси Javelin, які завдавали значних втрат російській бронетехніці, а США запровадили масштабні санкції проти Москви.

«Я той, хто запровадив величезні податки і санкції проти Росії. Тож я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. І ви знаєте, що я все життя вів переговори… Я заробив багато грошей. Я зробив багато, я мав величезний успіх», – наголосив Трамп.

Президент США додав, що міг би зайняти жорсткішу позицію щодо Путіна, однак це не допомогло б досягти домовленостей. Натомість, за його словами, дипломатичний підхід дозволив провести успішні переговори як із Росією, так і з Китаєм.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після саміту за участі китайського генсека Сі Цзіньпіна та російського диктатора Владіміра Путіна опублікував спільну світлину з Путіним, підписавши її «Мій друг».