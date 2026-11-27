Підприємство 4 роки перераховувало гроші нібито за прибирання та ІТ-послуги

Керівництво Перечинського лісохімічного комбінату підозрюють у підробці документів та відмиванні грошей. За виведення з підприємства 27,2 млн грн через фіктивні послуги з прибирання та IT-обслуговування учасникам схеми загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 26 листопада, комбінат з вересня 2022 року щомісяця перераховував одному з підприємців близько 250 тис. грн за прибирання гуртожитків та прилеглої території, а іншому в різні періоди – від 80 до 700 тис. грн за обслуговування комп’ютерів, серверів і програмного забезпечення.

Насправді обидва підприємці жили у Дніпрі, не мали найманих працівників і не надавали передбачених договорами послуг. Водночас гуртожитки, за прибирання яких платив завод, залишалися в занедбаному стані. Попри це, посадовці Перечинського лісохімічного комбінату підписували акти виконаних робіт, на підставі яких підприємцям перераховували гроші. Задокументовано понад 100 таких транзакцій на суму понад 23 млн грн.

«Гроші підприємства легалізовували, переказуючи оплату за неіснуючі послуги на рахунки “підприємців”. Банківські картки їх обох перебували у бухгалтерки комбінату. Після надходження грошей на рахунки вона знімала готівку через банкомат на території підприємства. Загалом у такий спосіб з рахунків комбінату вивели понад 27,2 млн грн», – розповіли у прокуратурі.

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Залежно від ролі у схемі, підозрюваним інкримінують пособництво у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 та ч. 3 ст. 209 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.

За даними аналітичної системи Youcontrol, Перечинським лісохімкомбінатом керує Юрій Мальцев. У 2010 році він став депутатом районної ради від партії «Сильна Україна», а в 2015 році невдало балотувався від «Блоку Петра Порошенка».

Серед засновників підприємства – три люксембурзькі компанії, а бенефіціарами є дніпряни Олександр Константинов, Рената Ярошенко та Євген Острейко. Останній є президентом групи промислових і комерційних компаній «Поліпром», основними напрямами діяльності яких є виробництво та торгівля хімічною продукцією.