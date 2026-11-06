Гроші на заставу взяли зі сховку

Правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно оформлювала на продаж земельні ділянки поблизу Ужгорода. Схему організували двоє депутатів Баранинської сільської ради.

У п’ятницю, 6 листопада, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що упродовж 2024–2026 років учасники групи використовували підроблені архівні документи та довідки, щоб незаконно оформлювати землі у комерційно привабливих місцях. Для цього знаходили місцевих мешканців, яким ще у 1990-х роках сільрада передавала ділянки, однак їхні права власності так і не були належно оформлені.

На підставі підроблених довідок виготовляли землевпорядну документацію від імені сертифікованого інженера без його відома. У документах зазначали неправдиве розташування ділянок, фактично «переносячи» їх на дорожчі землі. Надалі недостовірні дані вносили до Державного земельного кадастру, ділянки оформлювали на підставних осіб, ділили, об’єднували та продавали.

«Наразі задокументовано незаконне оформлення 10 земельних ділянок у селі Великі Лази. Крім того, учасники групи намагалися продати близько 3 га землі на території оглядового майданчика в мікрорайоні Горяни за 270 тис. доларів. Наразі перевіряється законність приватизації понад 100 ділянок», – розповіли у прокуратурі.

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Правоохоронці не називають прізвищ організаторів схеми. За даними ZAXID.NET, йдеться про депутатів Баранинської сільради Валерія Шалаху та Едуарда Павлея. До процесу вони залучили колишнього підприємця та спільницю, яка виконувала поточні завдання.

Мільйони гривень у сховку для застави

Під час понад 40 обшуків правоохоронці вилучили земельну документацію, комп’ютерну техніку, готівку та інші докази. Чотирьох учасників групи затримали. Суд відправив підозрюваних під варту з альтернативою застави від 1 до 3 млн грн.

Після цього, один з депутатів (за даними ZAXID.NET, йдеться про Едуарда Павлея) доручив брату забрати зі сховку гроші, ймовірно, отримані від незаконного продажу землі, щоб внести за нього 3 млн грн застави.

Після обміну валюти брата депутата затримали. У нього вилучили понад 2,4 млн грн, а в обмінному пункті ще 54 тис. доларів. У сховку також виявили готівку та багато земельної документації. Затриманого арештували з заставою у 2,1 млн грн і підозрою у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 КК України).

Учасникам ОЗГ оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та підробленні документів (ч. 5 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у лютому на незаконному привласненні землі викрили голову Баранинської ОТГ Юрія Марусяка. У червні підозру за зловживання отримав начальник відділу землекористування та ЖКГ Баранинської громади Ярослав Крупанич, а в жовтні, посадовців сільради викрили на махінаціях з ділянкою біля траси Київ – Чоп, яку продають на маркетплейсі за 265 тис. доларів.

За даними НАЗК, родичам Валерія Шалахи та Едуарда Павлея загалом належать 30 земельних ділянок на території громади.