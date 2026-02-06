Юрій Марусяк очолює Баранинську сільську раду з 2010 року

На Закарпатті правоохоронці оголосили підозру голові Баранинської сільської ради Юрію Марусяку, який разом із підлеглим незаконно заволодів землею, завдавши громаді збитків на майже 2 млн грн. Посадовцю загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 6 лютого, сільський голова, зловживаючи службовим становищем, організував незаконне вибуття з комунальної власності земельної ділянки площею 0,6 га. Частина землі накладалася на смугу відведення водного каналу і не могла передаватися у приватну власність.

Голова громади виніс на розгляд сесії проєкт рішення про передачу землі громадянину, який не знав про схему, а начальник профільного відділу сільради надав депутатам неправдиву інформацію про відсутність обмежень щодо цієї ділянки.

«Сільський голова достовірно знав незаконність рішення, але не зупинив його і підписав. Сума завданих збитків громаді становить майже 1,9 млн грн. Намагаючись приховати незаконне походження ділянки, її оформили на тещу сільського голови. Надалі землю неодноразово поділяли та продавали третім особам, відмиваючи доходи, отримані злочинним шляхом», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі не називають прізвища підозрюваного. За даними джерел ZAXID.NET, йдеться про голову Баранинської сільської ради Юрія Марусяка. Оприлюднені правоохоронцями фотографії свідчать, що підозру зачитували у робочому кабінеті посадовця.

Сільському голові та його спільнику інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі та пособництво у цьому, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч.5 ст.27, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Прокуратура проситиме суд арештувати підозрюваних з альтернативами застав: 10 млн грн для сільського голови і 5 млн грн для його спільника, а також відсторонити їх із займаних посад.

Зазначимо, Юрій Марусяк очолює Баранинську сільську раду з 2010 року.