Ділянка обійшлася забудовнику у 180 тис. грн

Прокуратура скерувала до суду кримінальну справу щодо незаконної приватизації землі біля «Чорних озер» в Ужгороді. Ексдиректору департаменту міського господарства Володимиру Бабидоричу загрожує до 6 років ув’язнення.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1 га на вул. Єньківській, де зараз розташований ЖК «Озерний край».

У 2013 році депутати Ужгородської міської ради віддали землю на 5 років в оренду підприємцю Нуцу Маріні. У 2016 році він уклав договір суборенди з підприємцем Олександром Палапою, який у 2018 році отримав у мерії дозвіл на проведення грошової оцінки земельної ділянки.

У матеріалах справи йдеться, що орендар не мав жодних підстав для купівлі землі без проведення аукціону. Попри це директор Департаменту міського господарства Ужгородської мерії Володимир Бабидорич виніс питання на сесію міської ради. У лютому 2019 року депутати проголосували за продаж 0,1 га землі на вул. Єньківській Олександру Палапі. Ділянка обійшлася йому у 180 тис. грн.

У грудні 2019 року Володимир Бабидорич підписав договір купівлі-продажу, внаслідок чого ділянка перейшла у приватну власність і згодом на ній збудували житловий комплекс.

За інформацією ЛУН, сьому секцію ЖК «Озерний край» по вул. Єньківській ввели в експлуатацію у листопаді 2025 року, будівництво восьмої багатоповерхівки ще триває.

Усі квартири у новобудові продані. Фото ЛУН

За даними Youcontrol, засновниками кооперативу «Озерний край» є Борис та Олександр Палапи. У 2019 році забудовник невдало балотувався до Ужгородської міської ради за списком партії «Слуга народу».

У четвер, 5 лютого, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що ексдиректору департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, який сприяв незаконній приватизації землі біля «Чорних озер», інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн.

29 січня Закарпатський апеляційний суд відмовив у клопотанні прокуратури про арешт експосадовця.