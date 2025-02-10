Чорні озера розташовані на околиці Ужгорода, неподалік кордону зі Словаччиною

В Ужгороді невідомі на екскаваторах засипали Чорні озера ґрунтом та будівельним сміттям. У міськраді кажуть, що не погоджували роботи на території водойми, у поліції відкрили кримінальну справу.

Першим про засипання озера на вул. Єньківській 8 лютого повідомив місцевий мешканець Михайло Карпенко. За його словами, будівельна техніка працювала біля водойми увесь тиждень, звозячи туди глину та сміття.

«Серед бетонних монстрів нового району це був оазис. Місце, про яке мало хто знав і мало хто взагалі розглядав, як зону відпочинку. Сьогодні і її не стало», – написав Михайло Карпенко у Facebook і додав фото з місця події.

У понеділок, 10 лютого, на інцидент відреагували в Ужгородській міській раді, зазначивши, що не видавали дозвільних документів на проведення будь-яких робіт на цій території.

«Після оприлюднення у соцмережах інформації про засипання так званих Чорних озер в Ужгороді представники міської ради виїхали на місце та зафіксували факт завезення ґрунту технікою. Наразі ситуацію вивчає Управління контролю за благоустроєм – фахівці з’ясовують, хто саме і звідки здійснював завезення ґрунту», – сказали у мерії.

Комісія з працівників департаменту міської інфраструктури, архітектури та земельного відділу збирає матеріали для встановлення винних та притягнення їх до відповідальності. Тим часом, у поліції відкрили кримінальну справу.

«Співробітники Ужгородського райуправління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за фактом порушення правил охорони вод в обласному центрі Закарпаття. Йдеться про засипання ґрунтом та будівельним сміттям водойми в Ужгороді. Наразі у справі тривають першочергові слідчі дії – поліція із працівниками Держекоінспеції проводитимуть огляд місця події та документування», – зауважили правоохоронці.

Зазначимо, санкція статті за порушення правил охорони вод передбачає від 17 до 85 тис. грн штрафу, або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Додамо, що Чорні озера розташовані на околиці Ужгорода, неподалік кордону зі Словаччиною.

Озера утворилися внаслідок забору глини для виробництва цегли і є популярними серед місцевих рибалок. За інформацією міськради, ця земельна ділянка належить місту і за містобудівною документацією, на цій території має залишитися озеро, яке передбачено впорядкувати.