Очисні споруди Водоканалу розташовані на околиці Ужгорода

У районі вулиць Єньківської, Загорської та Степана Фодора в Ужгороді планують звести 240 приватних житлових будинків. Така забудова передбачена змінами до детального плану території у цьому мікрорайоні.

За містобудівним документом, в районі очисних споруд поблизу кордону зі Словаччиною планують звести 240 приватних житлових будинків.

Наразі у житловому кварталі поблизу кордону зі Словаччиною, розташовані декілька десятків будинків, кілька підприємств, промислово-складські об’єкти, церква, автобусна зупинка та собачий притулок «Барбос».

«Територія є монофункціональною, оскільки її займає житлова забудова. Проектом передбачено будівництво 240 приватних садибних житлових будинків вздовж об’їзної дороги. У центральній частині забудови можуть розміщуватися багатоквартирні будинки, в яких передбачені сучасні житлові умови та інфраструктура, такі як дитячі майданчики, озеленені двори та комерційні приміщення на першому поверсі», – йдеться в детальному плані.

Місце для майбутніх будинків поблизу Об'їзної дороги виділено червоним (у лівому куті)

Документ не передбачає зведення у цьому мікрорайоні школи чи дитсадка і обмежує забудову до трьох поверхів. Забудовникам багатоквартирних будинків рекомендують реалізувати концепцію «зелених дахів», що сприятиме поліпшенню естетики території.

Наразі у житловому кварталі розташовані кілька підприємств, церква, автобусна зупинка та собачий притулок «Барбос»

У п’ятницю, 17 січня, в Ужгородській міській раді пройдуть громадські слухання щодо внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Єньківською, Загорською та Степана Фодора.

Після проведення громадських слухань зміни до детального плану території винесуть для затвердження на сесію Ужгородської міської ради.